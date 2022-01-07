فلكية جدة : عطارد يزين سماء الجمعة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن كوكب عطارد سيصل اليوم الجمعة 07 ديسمبر 2022 استطالتة العظمى الشرقية بزاوية تبلغ 17 درجة من الشمس وستكون الأمسيات في غضون أسبوع تقريبًا من هذه الليلة هي أفضل الفرص لمشاهدة الكوكب بالعين المجردة الذي يبلغ لمعانه (−0.6) باتجاه الافق الجنوبي الغربي بسماء الوطن العربي.

عطارد سيبدأ في الظهور مع انتقال السماء نحو الظلمة وسيبقى الكوكب فوق الافق لحوالي ساعة واحدة فقط و 22 دقيقة، وسيكون في حالة اصطفاف على قبة السماء بالنسبة للراصد مع كوكبي زحل والمشتري إضافة إلى القمر.

غالبًا ما يُطلق على عطارد “الكوكب المراوغ” فاغلبنا شاهد كوكب الزهرة والمريخ والمشتري وهي تلمع في السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغر حجم الكوكب إلا أنه ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لانراه.

فمدار عطارد داخلي بالنسبة للأرض وقريب بدرجة كافية من الشمس بحيث لا يبتعد أبدًا عن عنها كما يرصد من كوكبنا، ففي معظم الليالي ، يشرق عطارد أو يغرب بالقرب من الشمس لدرجة أنه من المستحيل رؤيته باستثتاء الأوقات القريبة من أقصى استطالة – الزاوية بين الكوكب والشمس في السماء.

هناك نوعان من الاستطالات – الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية.

ان أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و 28 درجة شرق أو غرب الشمس ويرجع سبب هذا الإختلاف لأن مدار عطارد حول الشمس ليس دائريًا تمامًا.

يمكن البدء في البحث عن الكوكب بعد غروب الشمس ويجب عدم الإنتظار طويلاً ، لأن عطارد سيكون منخفضا وسيغرب بعد فترة ليست طويلة ويفضل استخدام المنظار، وباستخدام التلسكوب يمكن رؤية أطوار عطارد التي تشبه أطوار القمر.

حاول ألا تفوت فرصة رؤية عطارد هذا الشهر، فإذا فاتتك فستتاح الفرصة مرة أخرى خلال أقصى استطالة غربية صباحية للكوكب قبل شروق الشمس منتصف فبراير القادم .

الصورة المرفقة : عطارد ( من الاسفل) ثم زحل في المنتصف يليه المشتري كما ستشاهد اليوم الجمعة.