فوراً.. الرئيس الفلبيني يوجه بـ”اعتقال” غير المطعمين!

وجه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي المسؤولين في البلاد بتقييد حركة واعتقال الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا إذا غادروا منازلهم في الوقت الذي بلغت فيه أعداد الإصابات أعلى مستوى لها على مدار 3 أشهر في البلاد، وفقاً لما قاله المتحدث باسمه اليوم الجمعة.

وقال المتحدث الرئاسي كارلو نوغراليس أن دوتيرتي أصدر القرار خلال اجتماعه مع فريق العمل الوطني المسؤول عن مواجهة كورونا أمس الخميس.

قال دوتيرتي خلال الإجتماع “إنني أعطي الآن أمراً إلى قادة (القرى) بالبحث عن هؤلاء الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم والطلب منهم أو أمرهم بالبقاء في منازلهم”.

وأضاف دوتيرتي إن الشخص غير الحاصل على التطعيم إذا لم يستجب إلى التعليمات فيمكن تقييد حركته ومنعه من مغادرة منزله وإذا رفض فإن المسؤول في القرية لديه سلطة “القبض على الشخص المتمرد”.