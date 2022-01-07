بدءا من الأحد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة بدءا من الأحد وحتى الثلاثاء

وقال المركز، إن تأثير الأمطار يبدأ من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد من مساء يوم الأحد ويوم الإثنين على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يمتد تأثيرها يومي الإثنين والثلاثاء لتشمل مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة.

وشملت التوقعات أن لا يستبعد أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من مساء يوم الإثنين ويوم الثلاثاء على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة ابتداء من مساء يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عن ذلك في تقارير خاصة لاحقا.