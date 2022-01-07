اليورو يتجاهل قفزة التضخم.. والدولار يترقب بيانات وظائف أمريكية

تراجع الدولار على نحو طفيف اليوم الجمعة، لكنه لا يزال يتجه صوب تسجيل أعلى زيادة خلال أسبوع قبل إعلان بيانات وظائف أمريكية يعتقد مستثمرون أنها قد تعزز فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل الموعد المتوقع لذلك.

وبينما تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية، لم يتأثر المتعاملون بزيادة التضخم خمسة بالمئة في منطقة اليورو خلال ديسمبر/كانون الأول في زيادة قياسية فاقت توقعات محللين بارتفاعه 4.7 بالمئة.

وانخفض اليورو بعد إعلان بيانات التضخم وسجل زيادة طفيفة نسبتها 0.04 بالمئة ليجري تداوله مقابل 1.1304 دولار.

وبحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية 0.07 بالمئة إلى 96.189 ويتجه صوب زيادة أسبوعية بنحو 0.5 بالمئة.

وكان الين الخاسر الأبرز في ارتفاع الدولار خلال الأسبوع الأول للتداول من هذا العام إذ يعتقد مستثمرون أن يتأخر بنك اليابان عن غيره من البنوك المركزية في رفع سعر الفائدة.

وسجل الدولار أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل الين عند 116.35 ين يوم الثلاثاء وحوم حول 115.80 ين اليوم الجمعة.

وارتفع الدولار 0.6 بالمئة مقابل الين هذا الأسبوع وبنحو 2.7 بالمئة على مدى خمسة أسابيع. ويترقب الدولار أفضل أداء أسبوعي له خلال أكثر من شهر مقابل الدولارين النيوزيلندي والأسترالي.

وبالنسبة لبقية العملات تماسك الإسترليني هذا الأسبوع مع توقع المستثمرين أن يبدأ بنك إنجلترا قريبا مساره الخاص لتشديد السياسة النقدية.

وسجل 1.3547 دولار، إذ لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين عند 1.3599 دولار سجله يوم الثلاثاء. واقترب من أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو.

وسجلت عملة بتكوين الرقمية أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول في المعاملات الآسيوية عند 40939 دولارا، لكنها عوضت بعض خسائرها وزادت إلى 42339 دولارا في وقت لاحق.