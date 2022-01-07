الفيصلي: الأخطاء التحكيمية وراء خسارتنا السوبر السعودي

أصدرت إدارة نادي الفيصلي السعودي، بيانا، اليوم الجمعة، أبدت خلاله استياءها الكبير إزاء الأخطاء التحكيمية الفادحة، بحسب وصفها، التي شهدت مباراة فريقها ضد الهلال، مساء الخميس، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأوضح البيان الذي أصدره الفيصلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إدارة النادي تبدي استياءها الكبير إزاء الأخطاء التحكيمية الفادحة التي أدت إلى خسارة نقاط ثمينة في مباريات الدوري، وخاصة مباراة الفريق ضد الطائي التي تجاهل فيها الحكم ضربتي جزاء صريحتين، وكذلك لقاء الهلال في ذات المسابقة حين أخطأ الحكم ولم يطرد لاعبين من الهلال مع وجود تقنية الـVAR”.

وأضاف البيان: “لعل ما حدث مساء أمس يعد استمرارا لسابقه أدى لخسارة بطولة السوبر السعودي التي كانت في متناولنا وكنا قاب قوسين أو أدنى لتحقيقها لولا صافرة ظالمة قضت بطرد لاعبنا الخلوق تفاريس ليحرم الفريق من أحد أعمدته الذي ساهم في حسم كثير من المباريات، وقد أجمع خبراء التحكيم المعتبرون على أنها قرارات خاطئة ومؤثرة على نتائج المباريات”.