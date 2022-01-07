لقاح صيني يوفر حماية أكبر ضد أوميكرون

أعلنت شركة سينوفارم الصينية أن لقاحها الجديد المعتمد على البروتين، يوفر حماية أفضل مقارنة مع لقاحها المعطل المنتشر على نطاق واسع، حيث يدعم اللقاح الجديد جهاز المناعة ضد المتحور أوميكرون.

وتوصلت دراسة أجراها 1800 باحث من المتخصصين في دولة الإمارات إلى أن لقاح سينوفارم، الذي يحتوي على أجزاء من البروتين الشوكي للفيروس، يوفر فعالية أقوى 7 أمثال عبر تحفيز الأجسام المضادة الوقائية ضد أوميكرون، عند تناوله بعد 6 أشهر من الحصول على جرعتي اللقاح المعطل، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وقد تمثل نتائج هذه الدراسة طوق نجاة للصين، التي تمكنت من حماية الغالبية العظمى من شعبها ضد كورونا، بإغلاق الحدود واتخاذ إجراءات احتواء سريعة، لكنها تواجه تحدي محاربة متحور أوميكرون باستخدام لقاحاتها المحلية.

وتسعى شركات تصنيع اللقاحات الصينية الآن إلى تعزيز لقاحاتهم، بما في ذلك تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وتبين أن مجموعة اللقاحات المعطلة المصنعة في الصين توفر حماية محدودة ضد أوميكرون. كما تتردد بكين في الموافقة على استخدام أي لقاح غربي أكثر فعالية يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.