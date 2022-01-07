تعرف على اشتراطات تجديد رخصة “مواد البناء”

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن اشتراطات تجديد رخصة “مواد البناء”، وفقا لأحكام “نظام الاستثمار التعديي” ولائحته التنفيذية.

وأكدت في “إنفوجراف” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه يشترط لتمديد الرخصة أن يتقدم بطلب التمديد قبل انتهاء الرخصة بمدة تسعين يوما و أن يتضمن الطلب مستندات (برنامج عمل رخصة محجر مواد بناء لمدة التمديد المطلوبة، أي متطلبات إضافية وفق النموذج المعد لذلك، بيان بحالة الضمان المالي لإعادة التأهيل،

برنامج إعادة التأهيل أو تحديثه، تقرير عن كافة عمليات الاستغلال والأنشطة ذات العلاقة بالرخصة، تقرير محدث عن خطة إدارة الأثر

الاجتماعي بما يتوافق مع اللائحة، تحديث خطة إدارة الأثر البيئي مع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة).