الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للأمن العام

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للأمن العام القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي رتبة جندي للكادر النسائي.

ودعت إدارة القبول المركزي لمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.