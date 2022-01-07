رسمياً: تطبيق “الفار” في جميع مباريات كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، في كل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق، الأحد المقبل، بالكاميرون، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

قال “كاف” عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة: “للمرة الأولى سيتم تطبيق “فار” في كل مباريات البطولة، والبالغ عددها 52″.

وتنطلق البطولة الأحد، حيث يلعب المنتخب الكاميروني المضيف مع بوركينا فاسو، في ملعب أوليمبي في مدينة ياوندي، فيما تقام المباراة النهائية 6 فبراير في نفس الملعب.

وأضاف: “التقنية تم تطبيقها في النسخة الماضية عام 2019 في مصر، ولكن ابتداءً من دور الثمانية”.

وتتولى قائمة تضم 63 حكماً من فئة النخبة، بما في ذلك السيدات سليمة موكاسانغا (رواندا)، وكارين أتيمزابونغ (الكاميرون)، وفتيحة غرمومي (المغرب) وبشرى كربوبي (المغرب)، إدارة مباريات البطولة.

وتتكون القائمة من 24 حكماً، و31 حكماً مساعداً، و8 حكم فيديو مساعد من 36 دولة، كما تضم القائمة اثنين من الحكام من اتحاد أمريكا الشمالية “كونكاكاف” كجزء من برنامج تبادل المواهب بين الاتحادين.