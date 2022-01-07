زلزال قوي يضرب شمال الصين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب تشينغهاي النائية في شمال غرب الصين في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وأوضح المركز أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

بدوره، أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 6,6 درجات.

وقال المعهد إن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحا (17,45 ت غ) تم تحديده على عمق يبلغ 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترا شمال غرب مدينة شينينغ.