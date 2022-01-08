عداد_كورونا: الجائحة تتجاوز رسمياً عتبة 300 مليون مصاب

تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا في أنحاء العالم منذ ظهوره 300 مليون الجمعة، وهو رقم أقل من الواقع بالتأكيد، فيما تكافح الدول لوقف انتشار المتحور أوميكرون وتكثف حملات التلقيح.

وفق تعداد لوكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية، بلغت الحصيلة 300.042.439 إصابة في الـ 15:45 بتوقيت غرينيتش، وهي تشمل كل الحالات المعلنة، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن تفشي المرض لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019.

ويشهد العالم حيث ترتفع الإصابات منذ منتصف ديسمبر أي بعد أسبوعين من ظهور المتحور أوميكرون في بوتسوانيا، وجنوب أفريقيا، موجة رابعة من وباء كورونا أدت إلى تسجيل دول عدة، إصابات قياسية.

لكن ارتفاع عدد الاصابات لم يترافق حتى الآن مع ارتفاع عدد الوفيات.