وظائف أكاديمية في كليات الجامعة الإسلامية بالمدينة

أعلنت الجامعة الإسلامية عن توفر وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في كليات الجامعة عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين بنظام التعاقد دوام كامل.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

أستاذ – نظم المعلومات.

أستاذ – إعلام.

أستاذ مشارك – هندسة كيميائية.

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية.

معيد – أصول فقه.

معيد – عقيدة.

معيد – تاريخ.

معيد – فقه السنة ومصادرها.

معيد – علوم الحاسب الآلي.

معيد – تقنية المعلومات.

يشترط للتعيين على درجة أستاذ : الدكتوراه في التخصص+8 سنوات خبره منها 4 سنوات على استاذ مشارك وان تكون ترقيته علميا إلـى رتبة استاذ من جامعة سعوديه أو جامعة أخرى معترف بها.

أن تكون الدراسة في مرحلة الدكتوراه والماجستير امتداد لدراسة البكالوريوس ومتوافقة مع التخصصات الدقيقة للقسم وخبرة علمية في التخصص.

يشترط للتعيين على درجة أستاذ مشارك : الدكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة في التخصص على رتبة أستاذ مساعد وأن تكون ترقيته علمياً على رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أن تكون الدراسة في مرحلة الدكتوراه والماجستير امتداد لدراسة البكالوريوس ومتوافقة مع التخصصات الدقيقة للقسم وخبرة علمية في التخصص.

يشترط للتعيين على درجة أستاذ مساعد : أن يكون حاصلا على درجة(الدكتوراه) في التخصص أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها وأن تكون الدراسة في مرحلة الدكتوراه والماجستير امتداد لدراسة البكالوريوس ومتوافقة مع التخصصات الدقيقة للقسم.

خبره لاتقل عن 3 سنوات في إدارة التجارب والمعامل والتدريس وخبرة علمية في التخصص لاتقل عن 4 سنوات وأن يكون ناشراً على الأقل ورقتين بحثية.

يشترط للتعيين على درجة معيد: أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها وأن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية لا يقل عن (جيد جداً).

أن تكون دراسته في المرحلة الجامعية موافقة لتخصصات القسم وأن لا يزيد سنة على ثلاثين عاماً ويستثنى من ذلك الحاصل على درجة الماجستير وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.

أن تنطبق عليه شروط القبول في الدراسات العليا في الجامعة و يتعهد مواصلة الدراسات العليا بالقسم وأن يجتاز اختبارات القبول التحريرية في القسم والشفوية في الكلية والمقابلة الشخصية وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي.

يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الأحد 1443/06/06 هـ إلى يوم السبت 1443/06/12 هـ.

وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.iu.edu.sa/announcement/152570