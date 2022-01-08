“العمالقة” تحرر بيحان من قبضة الميليشيات الحوثية

أظهرت مشاهد أولية دخول قوات من ألوية العمالقة الجنوبية مدينة بيحان العليا في محافظة شبوة بعد تحريرها بالكامل من قبضة الميليشيات الحوثية.

وتمكنت قوات العمالقة من تحرير مدينة بيحان العليا من قبضة المليشيات الحوثية بعد معارك ضارية استمرت لساعات كبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأراوح، بحسب ما ذكر “المركز الإعلامي لقوات العمالقة”.

وأعلنت في وقت سابق قوات العمالقة الجنوبية نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوبي بتحرير مديرية بيحان، وأكدت جاهزيتها لتنفيد المرحلة الثالثة لتحرير مديرية عين دون تأخير.