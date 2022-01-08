صور | #السفارة_السعودية تشارك في توديع الدفعة الأولى من المعتمرين #الإندونيسيين إلى مكة

شاركت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم (السبت)، في توديع الدفعة الأولى من المعتمرين الإندونيسيين، وعددهم 420 معتمراً، المغادرين إلى مكة المكرّمة .

ونشرت السفارة صورا لحفل التوديع، والذي شارك فيه عددٌ من مسؤولي وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، والسكرتير الأول بالسفارة سليمان الصفيان.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، قد استعرض في وقت سابق، أهم ضوابط وآليات إصدار تأشيرات العمرة لضيوف الرحمن، التي تمكّنهم من دخول المملكة وأداء المناسك، مبيناً أن الشرط الأول والأساسي هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين قبل إصدار تأشيرة العمرة.