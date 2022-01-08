الدفاع_المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية فرص هطول #الأمطار_الرعدية على بعض مناطق #المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل .

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الباحة ) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم ، مؤكداً على جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط و التدابير اللازمة للحالات المطرية .