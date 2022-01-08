المرور يتفاعل مع بلاغ فتاة ضد قائد مركبة طاردها وكاد يتسبب لها في حادث

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع بلاغ فتاة ضد قائد مركبة طاردها ، موضحة أنه تم رفعه للقسم المختص.
وقالت الفتاة في شكواها: “هذا الشخص قام بملاحقتي لمدة أكثر من النصف ساعة على الطريق السريع، وداخل الأحياء مما كاد يتسبب لي بحادث بسبب مطاردته لي لدى جميع الفيديوهات من بداية ملاحقته ورقم اللوحة، أرجو إنصافي وأخذ حقي من هذا الشخص”.
@eMoroor @kamnapp
هذا الشخص قام بملاحقتي لمدة اكثر من النصف ساعة على الطريق السريع وداخل الاحياء مما كاد يتسبب لي بحادث بسبب مطاردته لي لدي جميع الفديوهات من بدايه ملاحقته ورقم اللوحه ارجو انصافي واخذ حقي من هذا الشخص pic.twitter.com/Wvb0NSYJ5P
— بنت الوطن (@lool3080) January 7, 2022