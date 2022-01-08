المرور يتفاعل مع بلاغ فتاة ضد قائد مركبة طاردها وكاد يتسبب لها في حادث

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع بلاغ فتاة ضد قائد مركبة طاردها ، موضحة أنه تم رفعه للقسم المختص.

وقالت الفتاة في شكواها: “هذا الشخص قام بملاحقتي لمدة أكثر من النصف ساعة على الطريق السريع، وداخل الأحياء مما كاد يتسبب لي بحادث بسبب مطاردته لي لدى جميع الفيديوهات من بداية ملاحقته ورقم اللوحة، أرجو إنصافي وأخذ حقي من هذا الشخص”.