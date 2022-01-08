متحدث وزارة #الصحة :شهدنا عودة آمنة في المدارس بعد الدراسة الحضورية #عاجل

قال المتحدث الرسمي وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، إن التعليم أمر هام وسعداء بعودة الطلبة من جديد كما نتأكد دائما أن الوضع أمن من الجانب التعليمي والصحي .

وأضاف أن الخبراء والمختصين يؤكدون على أهمية العودة إلي المدارس وتأثيرها على الصحة العامة، والعمل على استمرارها مع التقيد بالاجراءات والاحترازيات أمر هام .

كما دعي إلى سرعه الحصول على اللقاح لمن لم يحصل عليه لأهمية.

وقال إن المملكة شهدت انخفاض التسارع في ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الوضع الوبائي سيكون أفضل.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، بحسب قناة “إم بي سي”، أن هذا يأتي بعد أمرين “قدرة المجتمع على التقيّد بالاحترازات المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي الجرعة المعززة.

وأضاف أنه سبق أن ذكرنا أنه سيكون عندنا موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع في الأعداد، وشهدنا عودة بعض الإجراءات الاحترازية بالمستوى المطلوب، ونأمل أن يُأتي ذلك ثماره، وأهم ثماره هو انخفاض تسارع تسجيل حالات الإصابة، وتغير منحنى الإصابات باتجاه أفضل، ونأمل أن يستمر ذلك التحسن.

وأضاف “العبدالعالي” أن المنحنى إذا تغير باتجاه أفضل، سيكون لدينا الوضع الوبائي أفضل، وهذا يأتي بعد أمرين، أولا: قدرة المجتمع على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها الالتزام بالكمامة، والتباعد، والنظافة الشخصية، والأمر الآخر هو مستوى المناعة المجتمعية بتلقي اللقاحات، بعد ارتفاع العدد، خاصة مع الجرعات التنشيطية.