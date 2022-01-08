الكاف يعلن موعد قرعتي تصفيات مونديال 2022 وكأس الأمم الأفريقية 2023

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عقب اجتماعها الذي عقد أمس الجمعة، عن موعد كل من قرعة الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وقرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقررة في كوت ديفوار.

وأوضح الكاف عبر موقعه على الإنترنت، اليوم السبت، أن قرعة تصفيات كاس الأمم الأفريقية 2023 ستجرى في 21 كانون الثاني يناير الجاري في مدينة دوالا، إحدى المدن التي تحتضن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تقام في الكاميرون اعتبارا من غد الأحد وحتى السادس من شباط/فبراير المقبل.

وسيقام الدور التمهيدي من التصفيات بنظام خروج المغلوب عبر مباريات ذهاب وإياب تشمل الفرق ذات التصنيف الأدنى وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتصعد الفرق المتأهلة من هذا الدور إلى مرحلة المجموعات التي تشهد مشاركة 48 منتخبا.

أما قرعة الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، فستجرى في 22 كانون الثاني/يناير الجاري بالمدينة الكاميرونية نفسها.

وسيجرى تقسيم الفرق العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين بناء على تصنيف الفيفا الرسمي المنشور في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وستلتقي المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفا ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفا، وستقام مباريات الذهاب على أرض المنتخب ذات التصنيف الأدنى.

وحسم تصنيف الفيفا لمنشور في تشرين الثاني/نوفمبر، يضم المستوى الأول منتخبات السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، بينما يضم المستوى الثاني منتخبات مصر والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.