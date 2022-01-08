رغم توقعه.. استبعاد الأندية الإيرانية من دوري أبطال آسيا يثير صدمة

انعكس قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد ثلاثة أندية إيرانية من مسابقة دوري الأبطال لعدم استيفائها المعايير الالزامية، صدمة في إيران، على رغم اعتبار معنيين باللعبة أن الخطوة كانت متوقعة.

وأعلن الاتحاد القاري الجمعة منع أكبر ناديين في البلاد، أي قطبي العاصمة برسبوليس واستقلال، إضافة إلى نادي غل غوهار، من المشاركة في موسم 2022 للمسابقة القارية الأولى على صعيد الأندية، على خلفية عدم استيفاء “جميع المعايير الإلزامية” المطلوبة.

ولم يحدد الاتحاد الذي يتخذ من كوالالمبور مقرا له، تفاصيل القرار، إلا أن معايير نيل الترخيص تشمل مجالات واسعة تراوح بين الرياضي والإداري والمالي، وصولا الى أخرى متعلّقة بالسلامة ومُلكية الأندية وقواعد السلامة والبنى التحتية وغيرها.

ويعد استقلال المعروف بلونه الأزرق، وبرسبوليس المعروف بالأحمر، أبرز ناديين في إيران. وكانت مبارياتهما في “دربي” العاصمة، تجذب عشرات آلاف المشجعين في ملعب آزادي في طهران، قبل أن يغيب هؤلاء عن المدرجات بسبب الظروف الصحية المرتبطة بكوفيد-19.

وأثار قرار الاتحاد القاري صدمة الناديين اللذين يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة، على رغم أن العديد من المعنيين بكرة القدم التي تحظى بشعبية واسعة في إيران، ألمحوا الى أن هذه الخطوة كانت متوقعة.

وقال مدرب برسبوليس يحيى كَل محمدي إن القرار “يثير الصدمة فعلا. يصعب عليّ جدا تقبّله”.

وتابع “يجب أن يتم تحميل المسؤولية إلى الذين تسبّبوا بهذه الفضيحة التاريخية من خلال قراراتهم”، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.

من جهته، رأى عضو مجلس إدارة نادي استقلال حجت كريمي أن “كل المشجعين الآن يشعرون بالحزن جراء هذه المشكلة”، وفق ما نقلت عنه وكالة “إسنا”.

وأوردت صحيفة “خبر ورزشى” الرياضية، أن الاتحاد الآسيوي كان أبلغ وزارة الرياضة الإيرانية في تشرين الأول/أكتوبر، بضرورة انهاء ملكيتها المشتركة لناديي برسبوليس واستقلال، وهي ما تعدّ مخالفة لمعاييره المتعلقة بنيل ترخيص المشاركة في دوري الأبطال.

ورأى المسؤول في الاتحاد المحلي للعبة داريوش مصطفوي في حديث للتلفزيون الرسمي أن “المشكلة اليوم هي حضور السياسة في كرة القدم”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد شهاب الدين عزيزي خادم “بالتأكيد سنستخلص العبر المريرة من تجارب الماضي، من أجل اتخاذ خطوات لكي تمتثل كرة القدم في بلادنا مع المعايير المطلوبة من الاتحاد القاري”، وذلك في تصريحات للتلفزيون الرسمي ليل الجمعة السبت.

وحل برسبوليس وصيفًا في دوري الأبطال عامي 2018 و2020، بينما رفع استقلال كأس المسابقة مرتين في صيغتها القديمة، وشارك مرارا في الصيغة الجديدة اعتبارا من موسم 2002-2003.