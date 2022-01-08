“التحالف” يستعرض انتهاكات الحوثي في الحديدة.. أسماء المتورطين والسفن المستهدفة

قال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدا أنها انتهكت القوانين الدولية بعمليات قرصنة في المياه الدولية.

وأضاف “المالكي”، في مؤتمر حول الحديدة، أن ميليشيات الحوثي أطلقت 432 صاروخا باليستيا من الحديدة ، كما أطلقت 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، خلال المؤتمر، السفن التجارية التي تعرضت لقرصنة من الحوثيين انطلاقا من الحديدة

وقال “المالكي” إنه تم تسجيل 13 انتهاكا على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقا من الحديدة، ودمرنا عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر.

واستطرد: الميليشيات خططت للهجوم وخطف سفينة روابي بالمياه الدولية، وعمليات الخطف والقرصنة الحوثية للسفن في البحر الأحمر تمت من الحديدة.

وأكد أن سفينة روابي كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي هاجمت القاطرة “رابغ 3” جنوب البحر الأحمر .

وكشف “المالكي” أن ميليشيات الحوثي استهدفت ناقلة النفط السعودية “بقيق” في البحر الأحمر، منوها بأن قرصنة الحوثيين للسفن التجارية لها مصالح خاصة بالميليشيات.

كما عرض “التحالف” أسماء المشاركين في عمليات القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، والتي جاء برأسها الإرهابي منصور السعدي مسؤول عن عمليات القرصنة الحوثية من ميناء الحديدة.

وأوضح أن حسن إيرلو السفير الإيراني السابق في اليمن كان يشرف على عمليات القرصنة الحوثية. مؤكدا أن السفينة الإيرانية “سافيز” عسكرية بغطاء مدني لنقل أسلحة إيران إلى الحديدة.

وشمل المؤتمر، عرض قوات التحالف، لمجموعة من الأسلحة التي حاولت إيران تهريبها للحوثيين عبر الحديدة