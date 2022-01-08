95.2 % نسبة التعافي من #كورونا بالسعودية.. إعطاء96.7 مليون جرعة #لقاح بدول الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، والتي تجاوزت 96.7 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 95.2%، فيما أعلنت وزارة الصحة أنَّه تمَّ إعطاء أكثر من 52.3 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

أوضح مركز الإحصاء، عبر تويتر، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2640220) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2535956) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19661) حالة.

أشار مركز الإحصاء إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (96792983)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2%، وفي دول الخليج مجتمعة 96.1%.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنَّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ (52305327) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.