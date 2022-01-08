النصر يهزم #ضمك بثنائية نظيفة

حقق نادي النصر الفوز على نظيره ضمك، بهدفين دون رد، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني ميجيل روسو.

وجاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورفع “العالمي” رصيده إلى 29 نقطة، منفردًا بالمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد ضمك عند 26 نقطة في المركز الرابع.

وافتتح البرازيلي أندرسون تاليسكا، التسجيل في المباراة عند الدقيقة 19 من الشوط الأول، بتسديدة قوية خارج حدود منطقة الجزاء.

وعزز الأرجنتيني بيتي مارتينيز تقدمه “العالمي” بهدف ثانٍ عند الدقيقة 51 من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من عبدالفتاح آدم داخل حدود منطقة الجزاء، ليضعها النجم المخضرم في الشباك بقدمه اليمنى.

ويعد ذلك هو الهدف الأول لمارتينيز بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي في مباراة أهلي جدة بالجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس للنصر تحت قيادة ميجيل روسو في كافة المسابقات، حيث تولى المهمة حتى نهاية الموسم الجاري.