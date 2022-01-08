البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل أعمال تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، في مرحلته الثانية التي تتضمن إعادة تأهيل ممر التدحرج (Taxi- way)، وتجهيز الواجهات الزجاجية للمطار، وإعادة تأهيل مبنى صالات المسافرين ومنطقة الشحن، وتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية بالمطار.

ويهدف البرنامج من خلال تطوير مطار عدن الدولي إلى رفع مستوى وكفاءة المطار، وتسهيل الوصول، ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية, إضافة إلى البرامج التنموية.