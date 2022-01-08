القبض على 5 أشخاص بالرياض أطلق أحدهم النار في الهواء من سيارة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على (5) مواطنين أطلق أحدهم النار في الهواء من مركبـة كانوا يستقلونها، معرضين حياة الآخرين للخطر، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وطلقات نارية وسلاح أبيض، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم

الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابـة العامة.