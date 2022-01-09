الدفاع الروسية: بدء مهام وحدات حفظ السلام في #كازاخستان

بدأت قوات حفظ السلام الروسية من مهمة منظمة معاهدة الأم الجماعي تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم أن وحدات من حفظ السلام الروسية، التي وصلت سابقًا إلى كازاخستان، بدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والمطارات ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الرئيسية​​.

مبينة أن المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني.