تراجع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند189.57 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022، رغم صعود المعدن النفيس عالميًا بآخر جلساته الأسبوعية.

والبورصات العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، إلى نحو 216.66 ريال (57.78 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية، بداية تعاملات الأحد، إلى نحو 189.57 ريال (50.55 دولار).

فيما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الأحد، إلى نحو 162.49 ريال (43.33 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الأحد، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 126.38 ريال (33.70 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، انخفاضًا إلى نحو 6738.75 ريال (1797 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، نحو 1516.59 ريالا (404.43 دولار).

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف أول أمس الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) مدعومة بانخفاض الدولار، في حين يتجه المعدن النفيس صوب أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر بفعل زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، إذ يترقب المتعاملون رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل الموعد المتوقع.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1792.13 دولار للأوقية (الأونصة)، ليجري تداوله في نطاق ضيق يبلغ 7 دولارات.