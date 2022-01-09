كورونا حول العالم.. 305 ملايين إصابة وخمسة ملايين و 484 ألف وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 305 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها من 9.4 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 305 ملايين وألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 484 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و397 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.