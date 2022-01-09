أمريكا تتوعد روسيا بـ”رد قاس”

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولاً أوروبياً بأن من الأهمية بمكان دعم وحدة أراضي أوكرانيا، وبأن أي عدوان روسي جديد “سيفضي إلى رد قاس”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لأن يناقشوا مع روسيا في محادثات بشأن أوكرانيا إمكان وضع الجانبين قيوداً على المناورات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة. ومن المقرر بدء جولة المحادثات في جنيف غداً الاثنين.

لكن المسؤول قال إن الولايات المتحدة ليست على استعداد لمناقشة فرض قيود على نشر القوات الأمريكية أو على وضع هذه القوات في دول حلف شمال الأطلسي بالمنطقة.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن روسيا ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة إذا أقدم نظيره الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا. وقدم مسؤولون أمريكيون أمس السبت مزيداً من التفاصيل عن العقوبات الصارمة التي يمكن فرضها.