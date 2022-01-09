كأس أمم أفريقيا: الكاميرون تصطدم ببوركينا فاسو في الافتتاح

تنطلق اليوم الأحد، منافسات النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بعدما تأجلت لمدة عام كامل، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

تنطلق البطولة الأفريقية بالمواجهة الافتتاحية بين منتخب الكاميرون أمام نظيره بوركينا فاسو، ويحتضنها إستاد “باول بيا ستاديوم” ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويسجل منتخب الكاميرون ظهوره للمرة العشرين في كأس الأمم الأفريقية، ويبحث عن الحصول على لقب سادس فى تاريخه بالبطولة.

ونجح المنتخب الكاميروني، الذي يقوده المدرب أنطونيو كونسيساو، في حصد اللقب الأفريقي 5 مرات سابقة، ليأتي ثانياً فى قائمة الأكثر تتويجاً، خلف المنتخب المصري صاحب الصدارة برصيد 7 ألقاب.

وفي نفس المجموعة، يلتقى منتخب إثيوبيا مع نظيره كاب فيردي، اليوم الأحد، على إستاد “باول بيا ستاديوم”.

وتقام أمم أفريقيا بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية فى تاريخ البطولة، بعدما قرر “كاف” زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 فريقاً، بدءاً من نسخة 2019 التى أقيمت في مصر.

ويتنافس 24 منتخباً على التتويج باللقب الأفريقي، حيث تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا، المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.

ومن المقرر أن تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً، بعدما أعلن الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، موافقة “كاف” على تحديد نسبة الحضور التي بلغت في مباريات المنتخب الكاميروني البلد 80% من سعة الملعب.

بينما تبلغ نسبة الحضور في مباريات بقية المنتخبات والمجموعات 60% من سعة الملعب، وذلك مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.