ترفع للوزير ما إنتهى إليه التحقيق.. تفاصيل اللائحة التنفيذية لـ #نظام_الانضباط_الوظيفي

أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي أن يحاط الموظف بالمخالفة التأديبية المنسوبة إليه، ونصت على أن تقوم اللجنة -خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إحالة المخالفة التأديبية إليها- برفع تقرير للوزير بما انتهى إليه التحقيق.

وأوضحت مصادر أن اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي تؤكد أن على لجنة التحقيق مع الموظف أن تتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، ودراسة الوقائع والوثائق ذات العلاقة بالمخالفة التأديبية.

وتنص على ضرورة تشكيل اللجنة المختصة بنظر توصية إيقاع جزاء الفصل من رئيس وثلاثة أعضاء، يكون بينهم ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويحق للموظف التظلم وفق الإجراءات النظامية.

وأجازت اللائحة للجهة الحكومية إجراء التحقيق عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية. بحسب مصادر لـ«عكاظ».

وأوجبت أن يحاط الموظف بالمخالفة التأديبية المنسوبة إليه. ونصت اللائحة على أن تقوم اللجنة -خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة التأديبية إليها- برفع تقرير للوزير بما انتهى إليه التحقيق.