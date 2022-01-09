أمانة_جدة تزيل 24 مخيمًا عشوائيًا على مساحة خمسة آلاف متر مربع

أزالت أمانة جدة أمس, 24 مخيمًا عشوائيًا بطريق عسفان على مساحة قُدرت بخمسة آلاف متر مربع، حيث تواصل الأمانة جهودها في متابعة ومكافحة نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضحت الأمانة, أن الفرق الميدانية باشرت متابعة مخالفات بحي الوفاء على طريق عسفان عبارة عن مخيمات، حيث جرى إخلاء وإزالة جميع المخيمات المخالفة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

ودعت الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدةً مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.