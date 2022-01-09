أمن_الطرق يصدر تنبيه لثلاثة مناطق بسبب #أمطار_رعدية

أصدر أمن الطرق ‏تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من ( حزم الجلاميد – طريف – عرعر ).

وقال على حسابه على تويتر أن المنطقة قد تشهد أمطار رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، وحقل، والبدع، ومراكز علقان ومقنا، وحالة عمار.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وهطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ، وعددًا من القرى التابعة لها.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .