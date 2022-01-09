الرياض الأعلى.. حصيلة مخالفة الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19” (27742) مخالفة، وذلك للفترة من 29/ 5/ 1443هـ حتى 5/ 6/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (8846)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3760) مخالفة، والشرقية بـ (3297)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3079)، ومنطقة جازان بـ (1951)، ومنطقة القصيم بـ (1437)، ومنطقة الجوف بـ (1026)، ومنقطة حائل بـ (989)، ومنطقة الباحة بـ (915)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (754)، ومنطقة عسير بـ (681)، ثم منطقة تبوك بـ (544)، ومنطقة نجران بـ (463).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.