صعود معظم بورصات الخليج رغم تهديد أوميكرون

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأحد معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على أصول تنطوي على مخاطر أعلى رغم تزايد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وتقدم المؤشر الرئيسي في السعودية 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وصعود سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 3.7 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مدعوما بتقدم سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 بالمئة وارتفاع سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 1.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة تحت وطأة هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات الشرق الأوسط: