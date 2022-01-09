صعود معظم بورصات الخليج رغم تهديد أوميكرون

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأحد معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على أصول تنطوي على مخاطر أعلى رغم تزايد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وتقدم المؤشر الرئيسي في السعودية 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وصعود سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 3.7 بالمئة.
وصعد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مدعوما بتقدم سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 بالمئة وارتفاع سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 1.7 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة تحت وطأة هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات الشرق الأوسط:
- السعودية.. صعد المؤشر 1.1 بالمئة إلى 11560 نقطة.
- قطر.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 12011 نقطة.
- مصر.. خسر المؤشر 0.5 في المئة إلى 11979 نقطة.
- البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة مسجلا 1794 نقطة.
- عمان.. ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 4217 نقطة.
- الكويت.. زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 7761 نقطة.