أكثر من 400 شخص.. إنجازات التطوع في جمعية “مساعي” الخيرية خلال 2021

كشفت جمعية مساعي الخيرية، اليوم الأحد، عن عدد المتطوعين في الجمعية النسائية، خلال عام 2021، كاشفة أنها سجلت أكثر من 400 متطوع/ة بمعدل 5500 ساعة تطوعية.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أنها تسعى لتقديم مبادرات نوعية وموائمة لكافة المجالات وذلك من خلال منصة العمل التطوعي والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتهدف الجمعية إلى تنظيم التطوع في المملكة وتسجيل المتطوعين لتمكين الأفراد من خدمة المجتمع في بيئة آمنة وفقا لمعايير مقننة.

وبلغ عدد المبادرات التي أطلقتها إدارة التطوع في الجمعية خلال العام الى 13 مبادرة نوعية ، وأكثر من 300 فرصة تطوعية. كما تم توثيق ساعات العمل لجميع الفرص مع اصدار شهادات التطوع الكترونيا لكل متطوع/ة.

كما تسعى الجمعية خلال العام القادم الى تكثيف الجهود بنشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فعاليته زيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات لتحفيز العمل التطوعي وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية الى التنموية.