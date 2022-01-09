فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع في المنطقة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن ناحية أخرى، استقبل نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودفيك بوي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.