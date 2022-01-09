السفارة السعودية في الكويت توضح إجراءات دخول المواطنين عبر المنافذ الجوية والبرية

أوضحت السفارة السعودية في الكويت، إجراءات دخول المواطنين إلى الكويت عبر المنافذ الجوية والبرية.

وقالت عبر حسابها على “تويتر”، اليوم، إن الإجراءات شملت أن يكون القادم محصن باللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت مع شرط الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة بعد 9 أشهر من الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الأطفال دون سن الـ 12 سنة.

وشملت الإجراءات الحصول على شهادة PCR خلال 72 ساعة قبل موعد السفر للأعمار من 6 سنوات فما فوق مع ضرورة تحميل تطبيقي “مناعة وشلونك”، والالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة من الوصول.

وكذلك، أن لا يسمح بالخروج من المنزل أو المغادرة من دولة الكويت قبل إكمال المدة المسموح بها لإنهاء الحجر وهي 72 ساعة والحصول على شهادة PCR سلبي النتيجة، حيث إن مخالفة نظام الحجر المسموح به في دولة الكويت سيؤدي صاحبه إلى المساءلة القانونية.

وأكدت السفارة، أن هذه الإجراءات الاحترازية المطبقة من الجهات المختصة الكويتية قابلة للتغيير حسب الظروف والمستجدات.