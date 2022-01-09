هل هو ضعف في الإمكانات؟.. الأرصاد تطلب التواصل معها في حال ملاحظة ظاهرة جوية لدراستها

طلب المركز الوطني للأرصاد من “الجميع” في حالة ملاحظة أو رصد أي ظاهرة جوية غير معتادة التواصل عبر منصة “تويتر”، ومراعاة الإرشادات الوقائية لدراسة وتحليل الظواهر الجوية الخاصة.

الدعوة “الغريبة” دعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل حول دور المركز وأجهزته في رصد الظواهر الجوية، خاصة أن الدعوة تأتي بعد إصدار اللوائح للمركز والتي تفرض عقوبات ولغرامات على من يقوم بتداول معلومات الطقس، ومزاولة العمل في مجال خدمات الأرصاد.

وقال حساب يحمل اسم سعود السويلم: “طيب أجهزتكم وش دورها في الموضوع؟ بتعتمدون على الرعيان في رصد الظواهر الجوية؟”.

وقال حساب يحلم اسم فهر الأجوري: “لماذا أين التقنية لديكم والفرق الميدنية لمتابعة الحالات الجوية.. الآن رجعتم لمطاردين الطقس والأمطار”.