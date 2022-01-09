بعد تطمينات الصحة .. ارتياح بعودة الدراسة الحضورية للابتدائي

حظي قرار وزارة التعليم بعودة الدراسة حضوريا، للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال بارتياح من أولياء الأمور و المختصين

وعبرأولياء أمور طلاب المرحلة الإبتدائية و رياض الأطفال عن سعادتهم لقرار عودة التعليم حضوريا وعودة أبنائهم للمدارس، خصوصا بعد تطمينات وزارة الصحة ، ونجاحها في حصار الجائحة و تطبيق كل الاجراءات الاحترازية اللازمة في المدارس.

و أكد مختصون و أولياء أمور ترحيبهم بالقرار،الذي يأتي متماهيا مع الحالة العامة لعودة الحياة لطبيعتها بالمملكة.

وسادت حالة من التفاؤل على مواقع التواصل الاجتماعي بين المتابعين و المشاركين في العملية التعليمية و أسر الطلاب ، خاصة بعد الرسائل المطمئنة، التي بثتها وزارة الصحة عن السيطرة على جائحة كورونا وخاصة في المدارس ومؤسسات التعليم.

وكانت وزارة التعليم والصحة، اليوم الأحد، قد أعلنت عن عودة الدراسة حضوريا، للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، نتيجة لما تحقق من نجاح في عملية التطبيق، وجهود المملكة فـي الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية.

وقالت وزارة التعليم، في بيان، إنه “تقرر استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ممن هم أقل من 12 عاما في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 23 يناير، مع استمرار التعليم عن بعد من خلال المنصات المختلفة للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية”.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت،قد قال إن التعليم أمر هام وسعداء بعودة الطلبة من جديد كما أكد أن الوضع آمن من الجانب التعليمي والصحي .