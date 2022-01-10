حالة_الطقس: أمطار غزيرة في 7 مناطق وتساقط الثلوج في علقان وجبل اللوز

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل وبريدة والحدود الشمالية والجوف تسبق بنشاط في الرياح السطحية، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان وجبل اللوز).

ومازالت الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية (شمالاً) وشمالية إلى شمالية شرقية (جنوباً) بسرعة 10-20 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.