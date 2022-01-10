تراجع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند189.41 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 10 يناير/كانون الثاني 2022، وسط استقرار سعر الذهب قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع. .

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، إلى نحو 216.46 ريال (57.66 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية، بداية تعاملات الإثنين، إلى نحو 189.41 ريال (50.45 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الإثنين، إلى نحو 162.35 ريال (43.25 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 126.27 ريال (33.64 دولار).

وتراجع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، إلى نحو 6732.81 ريال (1793.50 دولار).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، نحو 1515.25 ريال (403.6 دولار).

استقر سعر الذهب اليوم الإثنين، قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأمريكا.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا إلى 1795.11 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0234 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عند 1782.10 دولار يوم الجمعة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.2% إلى 1794 دولارا.