الفنانة #أحلام تستغيث: ممنوعة من مغادرة #الكويت .. و” #الداخلية” ترد

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، مساء يوم أمس (الأحد)، أنها مُنعت من مغادرة الكويت، وتم إلزامها بالحجر الصحي في الفندق لمدة ثلاثة أيام.

ووجهت الفنانة رسالة إلى وزير الدفاع الكويتي متسائلة عن سبب منعها من مغادرة الفندق وإلزامها بالحجر، رغم عدم تطبيق القرار نفسه على زميلها الفنان القطري فهد الكبيسي الذي وصل معها في نفس اليوم.

وأكدت أن لديها فحص يؤكد سلامتها من فيروس كورونا، كما أنها جاءت إلى الكويت على متن طائرة خاصة بها، الأمر الذي يعني أن مغادرتها لن يشكل ضررًا على الآخرين.

ولفتت إلى أن الفنان “الكبيسي” لم يأت على طائرة خاصة ومع ذلك تم السماح له بالمغادرة، ولم يطبق عليه الحجر مثلها، مضيفة أنها امتثلت للتعليمات لأنه لا أحد فوق القانون إلا أنها تستغرب من عدم تطبيق هذه التعليمات على الجميع.

من جهته، رد “الكبيسي” على الفنانة أحلام، موضحا أن السلطات الكويتية طلبت منه فور وصوله شهادة التطعيم ضد كورونا، وشهادة “PCR”،وتم ختم جواز سفره ودخل الكويت.

وأضاف أنه أجرى ” “PCR” في الكويت قبل حضوره حفل الزفاف الذي شارك فيه ، وبعد نهاية الحفل ختم جواز سفره مرة أخرى وغادر البلاد بكل بساطة، موجها التحية للفنانة أحلام وللشعب الكويتي.

وسارعت وزارة الداخلية الكويتية بمباشرة واقعة الفنانين، وأعلنت أنها وجهت بتشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق “شلونك”.

وأكدت أن جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفنان لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي، مشيرة إلى تلقيها بلاغا من وزارة الصحة ضد فنانة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم البروتوكول الصحي، مضيفة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.