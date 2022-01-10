تشمل 8 مناطق.. #المسند: اليوم ذروة #الحالة_المطرية

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند ، الحالة المطرية في يومها الثاني على عدة مناطق.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم الثاني من الحالة المطرية، متوقع أن يكون يوم ذروتها على جنوبي وغربي منطقة المدينة، وشمالي منطقة مكة حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة.

وهطلت صباح اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة حقل ومراكزها، ومراكز رحيب، وبئر بن هرماس، والعيينة التابعة لمنطقة تبوك.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، بريدة، الحدود الشمالية والجوف تسبق بنشاط في الرياح السطحية، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان وجبل اللوز). وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جنوب غرب المملكة.