حساب_المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يناير

أودع اليوم الإثنين برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال؛ مخصص دعم شهر يناير، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الخمسين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن 77 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1061 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 94 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق 124 ألف مستفيد، مشكّلين 6 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار الهاجري، إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92 %، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44 %، وشكّل الذكـور المستقلون 56 %، موضحاً أن 84 % من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16 % على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.