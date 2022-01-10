تحالف القوي السياسية السودانية: لم نتسلم مبادرة “فولكر” وحل أزمة السودان بحوار وطني جامع لا يستثني أحداً

أكد تحالف القوى السياسية السودانية اليوم أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإلتآم مائدة مستديرة لحوار وطني جامع لا يستثني أحدا مع ضرورة أن تستند مقاربة مبادرة ممثل الأمين العام الى مسارين امني وسياسي يتقدمان بالتوازي لتوفير تسوية سياسية شاملة تشارك فيها كافة القوي السياسية دون إستثناء خاصة وأن ممثل الامين العام للأمم المتحدة في السودان درج علي التواصل مع قوي حصرية بعينها دون الأخري.

وقال ابوبكر حسن فضل الله الامين العام في بيان حصلت “الوئام” على نسخة منه :

يعلن التحالف عن ترحيبه الأولي بالمبادرة وبالافكار المقدمة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس السيد بريتس فولكر والذي يعلن فيه عن مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين والمتضمنة اقتراحات لإجراء المشاورات مع القوي السياسية لغرض إيجاد تسوية سياسية شاملة للازمة السودانية.

وقال: إزاء هذ الطرح يؤكد تحالف القوي السياسية السودانية ترحيبه المبدئي لهذه الدعوة التي يري فيها مدخلا صحيحا لمقاربات تسعى للدفع تجاه إيجاد حلول ناجعة لإزمات الإنتقال.

ويبدي التحالف إستعداده التعامل بإيجابية مع أي مبادرات تقوم على أساس إيجاد منصة توافقية تؤسس لوفاق وطني شامل.

ويشدد التحالف على أن أي اقتراح للحل يجب أن يتلاءم مع ضرورة إستكمال هياكل الإنتقال وإجراء لإنتخابات بما يتوافق مع مستلزماتها ومتطلباتها.

من جانبه سوف يعلن التحالف عن موقفه النهائي من المبادرة بعد الإتطلاع عليها ودرلستها وتحليلها علما بان التحالف لم يتسلم رسمياً المبادرة.