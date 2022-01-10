مسؤول سوداني مناشداً الاعلام: المرحلة التي نمر بها حساسة وتستدعي روح الوطنية

طالب عبد الهادي عبد الله عدلان والي ولاية الجزيرة المكلف، جميع أكد وإلي ولاية الجزيرة المكلف عبدالهادي عبدالله عدلان أن المرحلة التي يمر بها السودان حالياً تستدعي الارتقاء بروح الوطنية،حيث أن الإعلام يمثل السلطه الأولي في الرقابة ويجسد المرآة التي تعكس هموم المواطنين.

مطالباً الأجهزة الإعلامية في تحديد خارطه للمساهمة بالارتقاء بكافة الأنشطة الولائية وضرورة استقاء المعلومه من مصادرها.

وفي تنوير اعلامي اليوم كشف عدلان عن أن استراتيجية الولاية قائمة على الاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي وخلق وتشابك وربطها مع المجتمع والمؤسسات الخدمية موضحاً أن القرارات التي أصدرتها أمانه الحكومة تهدف الي تفعيل الخدمة المدنية والتفرغ لأداء المهام الوظيفية.