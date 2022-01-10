الإرياني: نأسف لسقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام الحوثية في المناطق المحررة

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني إن الاستنزاف البشري للميليشيا الحوثية ساهم في انهيارها بمحافظتي شبوة ومأرب.

وأضاف: “نبارك الانتصارات الكبيرة التي حققها ابطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة ومشاركة فاعلة من والتي تكللت بتحرير مديرية عين، واستكمال تطهير كامل مديريات محافظة شبوة من مليشيا الحوثي الارهابية، بعد عشرة أيام من إطلاق العملية العسكرية”.

وتابع: “ناسف لسقوط عدد من المدنيين ضحية للألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المناطق المحررة في مديريات(عسيلان،بيحان،عين)،وندعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر،ونحث الفرق الهندسية والشركاء في مركز مسام لنزع الالغام السعودي لمضاعفة جهودهم وتطهير تلك المناطق من الالغام وعودةالحياة لطبيعتها”.