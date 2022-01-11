شاهد التفاصيل: 1745 وظيفة للشباب السعودي في أسواق ومنافذ التموين

أعلنت غرفة الرياض ممثلة بقطاع خدمة العملاء ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ملتقى توطين أسواق التموين المركزية ومنافذ التموين بالتجزئة والذي يوفر 1745 وظيفة في جميع مناطق المملكة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

مدير مشتريات /اختصاصي تسويق/أمين صندوق/بائع المواد التموينية/سكرتير/محاسب زبائن/محاسب عام/مدير تسويق/ مدير خدمة عملاء.

مدير علاقات عامة/مدير في تجارة التجزئة/مدير مبيعات/مندوب مبيعات/مندوب مشتريات/موظف إداري.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://www.chamber.sa