نيزك مدمر يتصادم مع #الأرض بداية يوليو 2023.. و #فلكي يحدد نسبة النجاة

قال المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، إنه لا خطورة على كوكب الأرض من اصطدام نيزك مدمر به في يوليو المقبل، وذلك تعليقًا على المعلومات المتداولة بهذا الشأن.

وأوضح الفلكي هندي –عبر تويتر- أنه تم تصنيف النيزك ( 2022 AE1) أخطر نيزك على الأرض في بداية يوليو 2023م، إلا أن نسبة نجاة كوكب الأرض منه تبلغ (99.944%)، أما في مقياس الخطورة (تورينو) فقد أخذ هذا النيزك تصنيف (1) وهو ما يعني أنه لا خطر منه على الأرض.

وأشار إلى أن كلمة «أخطر» التي تستخدم لوصف النيزك لا تعني «خطرًا حقيقيًا»، وقد نشاهد مبالغات في وسائل الإعلام بخصوص هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة.