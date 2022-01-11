مصادر: ” #كي_كي_آر” الأمريكية تتواصل مع ” #صندوق_الاستثمارات_العامة” لدعم صفقة الاستحواذ على ” #تيليكوم_إيطاليا” #عاجل

ذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة الاستثمار الأمريكية “كي كي آر” تواصلت مع “صندوق الاستثمارات العامة” ضمن سعيها لإدخال مستثمرين مشاركين في استحواذها المقترح على شركة “تيليكوم إيطاليا”.

وقالت مصادر الوكالة، إن الشركة تواصلت مع الصندوق لمعرفة مدى اهتمامه بتوفير رأس المال للصفقة، كما أجرت محادثات مع صناديق سيادية أخرى ومستثمرين في البنية التحتية لغرض التحالف في الصفقة.

وأضافت أن المناقشات جارية، ولم يقرر “صندوق الاستثمارات العامة” بعد ما إذا كان سينضم إلى تحالف “كي كي آر”.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن “كي كي آر” قدمت عرضاً أولياً للاستحواذ على “تيليكوم إيطاليا” في نوفمبر الماضي بقيمة بلغت نحو 12.2 مليار دولار، حيث عينت الشركة كلاً من “غولدمان ساكس” و”ليون تري” لتقديم المشورة.